بوليتيكو: البنتاغون يرسل حاملة طائرات نووية إلى البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين

أعلن موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون أمر مؤخرا بإرسال حاملة الطائرات النووية "دوايت دي إيزنهاور" إلى مضيق البحر الأحمر في ظل الهجمات الأخيرة للحوثيين.

سبق ذلك إعلان موقع "سيمافور" نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن البنتاغون يدرس إمكانية شن ضربات على الأهداف العسكرية للحوثيين في شمال اليمن ردا على التصاعد في الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأفاد أحد المسؤولين للموقع بأن: "البنتاغون في الأيام الأخيرة نقل مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات دوايت دي إيزنهاور من الخليج إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، لدعم استجابة محتملة من الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين".

وأشار مسؤول آخر للصحيفة إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين لديهم "الموافقة على ضرب الحوثيين".

المصدر: بوليتيكو