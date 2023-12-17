مراسلنا: أكثر من 30 قتيلا وعشرات المفقودين في قصف إسرائيلي لمربع سكني شمال غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بسقوط عشرات القتلى والجرحى بقصف الطائرات الإسرائيلية لمربع سكني بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال مراسلنا سائد السويركي، إنه تم انتشال أكثر من 30 قتيلا ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض منازل تعود لعائلتي البرش وعلوان.

وفي السياق ذاته، ذكر مراسل RT، أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في منطقة السدرة بحي الدرج في غزة، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ72 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

المصدر: RT