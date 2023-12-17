مراسلنا: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون شرق غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة بسقوط عدد من القتلى والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لجأ إليه 50 نازحا في حي الزيتون شرقي غزة.

وقال مراسلنا سائد السويركي إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة طوطح في حي الزيتون بالقرب من مسجد صلاح الدين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، موضحا أن المنزل كان يؤوي أكثر من 50 نازحا.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى سقوط قتيلين وعدد من الإصابات جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مراسلنا بمقتل 12 شخصا من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في معسكر دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة، أفاد مراسلنا بانتشال 24 جثمانا و90 جريحا والعشرات من تحت الأنقاض جراء تدمير طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة شهاب في منطقة جباليا البلد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ72 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

المصدر: RT