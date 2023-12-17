القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية اليوم الأحد 17 ديسمبر، في دلالة على قدرتها توجيه الضربات بعد 72 يوما على "طوفان الأقصى".

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري التابع للحركة إطلاق صليات صاروخية متعددة خلال أوقات مختلفة من النهار.

وتأتي هذه العمليات الحربية من جانب الفصائل الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزة، ردا على الهجمات الإسرائيلية و"المجازر" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين والأهالي في قطاع غزة، بحسب بيانات صادرة عن حماس.

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إلى ذلك، تواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة وقصف تحشداته بداخل القطاع، وفي الوقت نفسه، تستمر في إطلاق الصواريخ نحو المدن والبلدات الإسرائيلية من غلاف غزة وحتى وسط تل أبيب.

وأعلنت "كتائب القسام" يوم الاثنين الماضي 11 ديسمبر، قصف تل أبيب برشقة صاروخية، أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية.

في اليوم الـ72 للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

المصدر: RT