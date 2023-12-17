"سرايا القدس" تعلن خوض معارك ضارية في خان يونس

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أنها خاضت معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وقالت "سرايا القدس" في بيان: "خضنا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم، مقتل جنديين إضافيين في صفوفه خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ بدء المناورة البرية إلى 121، وإلى 453 منذ 7 أكتوبر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ72 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وتواصل "سرايا القدس"، إلى جانب "كتائب القسام"، الاشتباك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، من شماله إلى جنوبه، فقد أعلنت أمس السبت عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيلية في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وقصف تحشيدات عسكرية في منطقة جحر الديك، كذلك استهداف مستوطنة صوفا في غلاف غزة بالصورايخ.

المصدر: RT