 
مباشر

اندلاع النيران داخل منزل جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)

أخبار العالم العربي

اندلاع النيران داخل منزل جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wm4w

اندلعت النيران داخل منزل مؤلف من 3 طوابق في بلدة مارون الراس جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي.

وأفادت مراسلتنا جنوب لبنان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي الخيام وكفركلا ومرتفعات ‎كفرشوبا وتلة العويضة وبلدة الطيبة و‎محيبيب و‎ميس الجبل جنوب لبنان.

وأشارت المراسلة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منزلا كان مستهدفا سابقا ومهجورا في بلدة الخيام خلف "معتقل الخيام" سابقا.

إلى ذلك، تحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء جنوب لبنان.

 

 

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا