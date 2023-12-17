رويترز عن مصادر مصرية: حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة

أفادت رويترز بأن حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين حول التفاصيل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مصرية إن "إسرائيل وحماس منفتحتان على وقف إطلاق النار، لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بعض التفاصيل.

وقالت حماس في وقت سابق إنها لن تتفاوض على تبادل الرهائن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، رافضة فكرة تبادل الأسرى في إطار هدن إنسانية كما حدث في المرة السابقة خلال إطلاق سراح النساء والأطفال الأقل من 19 عاما.

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وتجاوزت الحرب في غزة يومها الــ 70، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات القطاع، جوا وبحرا وبرا، ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق، في ظل الحصار المفروض على إدخال الغذاء والدواء.

كما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي البحر الأحمر حظر الحوثيون مرور السفن الإسرائيلية، أو أي سفن أخرى متجهة إلى إسرائيل، مهددة باستهدافها، وذلك لحين فك الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي العراق تواصل ميليشيات محسوبة على إيران استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا وضرب المصالح الأمريكية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي