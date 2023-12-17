لابيد: نتنياهو فقد ثقة الشعب والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد ثقة الشعب والمؤسسة الأمنية ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.

وكتب لابيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتنياهو فقد ثقة الشعب، فقد ثقة العالم وثقة المؤسسة الأمنية".

وأضاف: "لا يمكن لنتنياهو الاستمرار كرئيس للوزراء في الوضع الحالي".

יש לנו ראש ממשלה שאיבד את אמון העם, איבד את אמון העולם ואיבד את אמון מערכת הביטחון.

נתניהו לא יכול להמשיך להיות ראש הממשלה בסיטואציה הנוכחית. pic.twitter.com/RqLU5Rr4PY — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 17, 2023

وفي وقت سابق، لفت لابيد إلى أنه أوضح لنتنياهو أن المعارضة الإسرائيلية ستقدم الدعم "حتى مقابل الأسعار المؤلمة في صفقة الرهائن"، لكنه شدد في المقابل على أن "إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال لأن حركة حماس ستعود في أول فرصة تتاح لها".

ويأتي تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلية بينما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحميل نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تخريب جميع فرص السلام، واعتباره شخصا غير صالح لأي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: منصة "إكس"