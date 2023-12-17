محمد البخيتي: إنشاء تحالف دولي ضد اليمن سيكون أقذر تحالف عرفه التاريخ

قال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، إن الولايات المتحدة إذا نجحت في إنشاء تحالف دولي ضد اليمن فإنه سيكون أقذر تحالف عرفه التاريخ.

وأضاف محمد البخيتي في تدوينة على منصة "X" "أنه أقذر تحالف لأن العالم لم ينس بعد عار السكوت على جرائم الإبادة الجماعية السابقة".

وتابع قائلا "فكيف سينظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي لحماية مرتكبيها، وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقفها؟".

إذا ما نجحت أمريكا في إنشاء تحالف دولي ضد اليمن فإنه سيكون أقذر تحالف عرفه التاريخ، لان العالم لم ينسى بعد عار السكوت على جرائم الابادة الجماعية السابقة، فكيف سينظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي لحماية مرتكبيها، وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقفها؟ — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 17, 2023

وأفاد البخيتي بأن "اليمن ينتظر تشكيل أقذر تحالف عرفه التاريخ لخوض أشرف معركة عرفها التاريخ".

اليمن ينتظر تشكيل أقذر تحالف عرفه التاريخ لخوض اشرف معركة عرفها التاريخ.



Yemen is waiting for the formation of the dirtiest alliance in history to fight the most honorable battle in history.#Houthi#Houthis#Gaza#Yemen#FreePalestinepic.twitter.com/iQB4CUhuTG — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 17, 2023

وفي تدوينة منفصلة قال البهيتي "قبل أن نكون رجال حرب نحن دعاة سلام، وبدلا من أن تسعى أمريكا لتشكيل تحالف العار لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في غزة، عليها أن تسعى لوقفها لأنها إن لم تفعل فستخسر عسكريا وأخلاقيا ويكتشف الجميع زيف ادعاءاتها الأخلاقية والإنسانية".

ونشر عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" مقطع فيديو لطفلة ترتعش بعد إصابتها في قصف إسرائيلي وعلق قائلا "رعشة هذه الطفلة وأقرانها في غزة تجعلنا مستعدين للقتال إلى يوم القيامة".

قبل ان نكون رجال حرب نحن دعاة سلام، وبدلا من ان تسعى أمريكا لتشكيل تحالف العار لحماية مرتكبي جرائم الابادة الجماعية في غزة عليها أن تسعى لوقفها، لإنها إن لم تفعل فستخسر عسكريا واخلاقيا ويكتشف الجميع زيف ادعاءاتها الاخلاقية والانسانية.



رعشة هذه الطفلة واقرانها في غزة تجعلنا… pic.twitter.com/xRtavT1iaO — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 17, 2023

وفي تدوينة سابقة، أكد البخيتي أن "الحل يكمن في تحرك العالم لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وليس في إنشاء تحالف دولي لحماية مرتكبيها".

وأفاد بأن تدخلهم العسكري أخلاقي وإنساني وسينتهي بمجرد وقف إسرائيل لجرائمها.

ووجه البخيتي نصيحة لأمريكا وحلفائها بعدم التورط في أي عدوان جديد على اليمن لأنه لازال في جعبتهم خيارات موجعة ليست في الحسبان.

الحل يكمن في تحرك العالم لوقف جرائم الابادة الجماعية في غزة وليس في إنشاء تحالف دولي لحماية مرتكبيها.

إن تدخلنا العسكري اخلاقي وانساني وسينتهي بمجرد وقف اسرائيل لجرائمها وننصح أمريكا وحلفائها بعدم التورط في أي عدوان جديد على اليمن لأنه لازال في جعبتنا خيارات موجعة ليست في الحسبان — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 16, 2023

هذا، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد قال إن تل أبيب تمنح فرصة للنظام الدولي فيما يتعلق بمواجهة هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر.

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وأضاف "عندما نصل إلى وضع يكون الحل الأخير متعلق بنا، فإننا سنقوم بما يلزم في الوقت المناسب"، وفق ما ذكره موقع "i24" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ هجمات ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن الدفاع الأمريكية حركت حاملة الطائرات "دوايت دي إيزنهاور" باتجاه شواطئ اليمن بينما أعد الجيش خططا للهجوم تم تقديمها للقيادة العليا في واشنطن.

ولفت الموقع إلى أنه من المنتظر أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن حملة عسكرية تحمل اسم "حارس الازدهار" خلال زيارته للمنطقة الأسبوع المقبل، موضحا أنها تتضمن حشد جهود دولية لمواجهة تهديدات "أنصار الله" في المنطقة.

ولفت "i24" إلى أنه من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بهذا الشأن يوم الاثنين بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألبانيا ومالطا.

المصدر: RT