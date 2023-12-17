"الأونروا" تعرب عن "الفزع جراء تشويه سمعة الفلسطينيين"

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن "الفزع" جراء حملات "تشويه السمعة" التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم.

وأفاد مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، في كلمة نشرت الوكالة الأممية فحواها على حسابها في منصة "إكس"، إنه يشعر بـ "الفزع جراء حملات تشويه السمعة، التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدم لهم المساعدات".

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وأضاف لازاريني: "بصفتي مفوض عام أونروا، عايشت ذلك أكثر من مرة، لأن وكالتنا هي أيضا أحد الأهداف في هذه الحرب".

وتابع قائلا: "ما تزال يصدمني المستويات المتزايدة باستمرار من اللاإنسانية، والافتقار إلى التعاطف والإنسانية.. ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب أي شخص، ويجب أن يجعلنا جميعا نعيد التفكير في قيمنا".

ولفت لازاريني إلى أن "الناس جائعون. وهذا شيء جديد تماما في غزة. ولم نشهد ذلك في الصراعات السابقة".

"What continues to shock me is the ever-increasing levels of de-humanization, the lack of empathy and humanity; the fact that people can laugh, cheer, and mock any type of wrongdoing that we observe in this war." @UNRWA Chief @UNLazzarinipic.twitter.com/QCflUT4LBv — UNRWA (@UNRWA) December 16, 2023

"I would not be surprised if people start dying of hunger, or a combination of hunger, disease, weak immunity."@UNLazzarini tells the @NewStatesman: People are hungry. This is something completely new in📍#Gaza. We never saw it in previous conflicts. https://t.co/gDTuwqI05R — UNRWA (@UNRWA) December 16, 2023

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 19088، والجرحى إلى نحو 54450، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي.

وأوضحت الصحة في تقريرها، أن نحو 18800 مواطنا ارتقوا في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين.

المصدر: وفا، RT