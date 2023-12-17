غزة.. صاروخ "الياسين 105" يحول دبابة "ميركافا 4" إسرائيلية إلى حطام (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم الأحد مقطع فيديو وثق تدمير دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت في بيان مقتضب "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع ميركفاه 4 بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة"، مشيرة إلى أن العملية تمت يوم السبت 16 ديسمبر.

وتوثق المشاهد لحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية وتطاير القطع الحديدية التي تحطمت بقوة الانفجار.

كما وثق الفيديو تصاعد أعمدة الدخان من الـ"ميركافا" الإسرائيلية واحتراقها.

وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت بأن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 454.

المصدر: RT