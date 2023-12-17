تقرير: اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

قال تقرير نشره موقع "واينت" العبري يوم الأحد إنه تم التوصل لاتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.

وذكر الموقع العبري أن التسوية جاءت في أعقاب موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بتقديم قائمة بأسماء مستحقي الرواتب.

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وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس.

واشترطت إسرائيل مقابل الموافقة على تحويل أموال المقاصة التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية الاطلاع على أسماء متلقي الرواتب في قطاع غزة من قبل السلطة، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن عباس يؤكد أنه تم منذ العام 2007 حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة مستحقي الدفع.

وأوضح "واينت" أنه وفي حال تم تنفيذ الاتفاق، فسيتعين على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال المحتجزة إلى السلطة التي ستقوم بتحويل الرواتب إلى غزة.

يذكر أنه بخلاف المجلس الأمني المصغر الذي وافق على تحويل الأموال الى السلطة الفلسطينية، رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش التوقعي على الأمر، ما دفع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، رونين بار، إلى إجراء محادثة مع سموتريش والتي قام في أعقابها بالتوقيع على الأموال التي ستحول إلى الفلسطينيين لكنه خصم الأموال المقررة لغزة وهو ما رفضه عباس بالمطلق.

المصدر: "واينت" و"I24"