محام: إسرائيل تمارس إجراءات تعسفية بحق الشيخ عكرمة صبري (فيديو)

قال المحامي حمزة قطينة إن إسرائيل تمارس إجراءات تعسفية بحق سماحة الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس.

وأوضح قطينة أن إسرائيل منذ بداية الحرب أصدرت بحق الشيخ عكرمة صبري قرارا بمنع السفر و قرارا بهدم منزله وهناك محاولة لتلفيق "تهم" التحريض ضده.

وأضاف،و أن هذه الإجراءات تعد انتقامية نرفضها ونحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عما يجري من دون أي مراعاة لمكانة الشيخ ووضعه الصحي.

وسبق أن شغل الشيخ عكرمة صبري (83 عاما) منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية (1994-2006)، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرّة، كان آخرها في مارس 2021.

المصدر: RT