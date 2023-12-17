الجيش الإسرائيلي: دمرنا 200 هدف خلال 24 ساعة بغزة وعثرنا على أنفاق قرب إحدى مدارس الأونروا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمر 200 هدف في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنه عثر على أنفاق وأجزاء لتصنيع الصواريخ قرب إحدى مدارس الأونروا في القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها ضد الأهداف الإرهابية والبنى التحتية في قطاع غزة".

وأضاف: "نفذت القوات البرية للجيش الإسرائيلي غارة مستهدفة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية، حيث تم العثور على أسلحة وعبوات ناسفة وبنادق AK-47 وقنابل يدوية. وعثر الجنود أيضا على فتحة نفق هجومية يبلغ طولها أكثر من 15 مترا، والتي نفذت منها حماس في السابق هجمات ضد القوات. ووجهت القوات طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية لضرب النفق".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "في حادث آخر، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي مخزن أسلحة يقع داخل منزل أحد نشطاء حماس، الذي كان مركزا مهما للتسليح الخلايا في المنطقة. كما حددت القوات 7 عناصر من حماس في منطقة خان يونس. وردا على ذلك، قامت القوات بتوجيه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى الموقع المحدد، حيث تم قتلهم لاحقا".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أن "قواته البرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي عثرت في مبنى على أجزاء لتصنيع الصواريخ بالقرب من إحدى مدارس الأونروا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ثلاثة أنفاق إرهابية بالقرب من المدرسة".

المصدر: RT