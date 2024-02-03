لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا \02.02.2024\
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يستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ119 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ومحاولات دولية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
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