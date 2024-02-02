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وزارة التربية المغربية تنفي حذف دروس القضية الفلسطينية من المناهج الدراسية

أخبار العالم العربي

وزارة التربية المغربية تنفي حذف دروس القضية الفلسطينية من المناهج الدراسية
Globallookpress Peter Schickert / Source: imageBROKER.com
العلم المغربي
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نفى مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب محمد زروالي ما تم تداوله حول حذف دروس متعلقة بالقضية بالفلسطينية والمشرق العربي من المقررات الدراسية.

وأكد زروالي في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي أن "المنهاج الدراسي لم يتم فيه أي حذف لهذه الدروس"، مشيرا إلى أن الوزارة "سبق أن اعتمدت وثيقة مرجعية خاصة بتكييف البرامج الدراسية بجميع الأسلاك التعليمية، وهذه الوثيقة لم تتضمن أي نص على حذف دروس تهم القضية الفلسطينية".

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وأوضح زروالي أن "الوثائق المرجعية الخاصة بتكييف البرامج الدراسية، متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويمكن للجميع الاطلاع عليها".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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