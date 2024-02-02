تعزيز الدفاعات الأمريكية حول قاعدة "البرج 22"

صرح مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة عززت دفاعاتها في القاعدة العسكرية بالأردن التي تعرضت مؤخرا لهجوم تسبب بمقتل 3 جنود أمريكيين.

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس": "في حين أن ردود الفعل الأمريكية السابقة كانت محدودة، فإن الهجوم على البرج 22، (وهو الاسم الذي يطلق على القاعدة العسكرية) في الأردن، ومقتل أفراد الخدمة الثلاثة، تجاوز الحدود".

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وأشار المسؤول إلى أن القاعدة تعرضت للقصف "بطائرة مسيّرة إيرانية الصنع أطلقت من العراق".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد قواتها في الأردن مؤخرا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديث مع الصحفيين أنه اتخذ قراره تجاه الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

المصدر: أ ب+RT