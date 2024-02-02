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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27131 منذ بدء الحرب

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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 27131 منذ بدء الحرب
AP
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27131 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس".

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وأكدت الوزارة في بيان لها مقتل 112 شخصا على الأقل في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66287 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأشارت الوزارة إلى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وجثثهم ملقاة في الطرقات و"يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

وعلى الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر 561، والجرحى 2812.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ119 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: أ ف ب

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