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بايدن: ضربت القوات الأمريكية أهدافا في العراق وسوريا بتوجيه مني.. ردنا بدأ اليوم وسيستمر

مقطع متداول لـ"احتراق مستودع ذخائر" في القائم غربي العراق إثر استهدافه من قبل الجيش الأمريكي (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقطع متداول لـ
Gettyimages.ru
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع متداول قيل إنه يظهر احتراق "مستودع ذخائر" في منطقة القائم غربي العراق إثر استهدافه من قبل الجيش الأمريكي.

وظهرت في مقطع الفيديو انفجارات ونيران تنطلق من داخل الموقع المستهدف، تبدو كصواريخ.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات

وأفاد مراسل RT بأن قصفا طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

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⁧ وأكد التلفزيون السوري مقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى جراء الهجمات الأمريكية

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط لضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين متمركزين في العراق وسوريا.

المصدر: RT

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