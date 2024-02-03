واشنطن تعلن إبلاغها الحكومة العراقية مسبقا بالضربات الأخيرة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة أخطرت مسبقا الحكومة العراقية بخططها بشأن الضربات الأخيرة.

وأضاف كيربي أن إدارة واشنطن تعتبر أن الضربات الأمريكية ضد أهداف في العراق وسوريا، يوم الجمعة كانت ناجحة.

وأوضح في اجتماع خاص أن "وزارة الدفاع الأمريكية في المراحل الأولى لتقييم الأضرار الناجمة عن الضربات، لكننا نعتقد أن الهجمات كانت ناجحة، وفي الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات عن عدد القتلى أو المصابين".

وقال إن القوات الأمريكية قصفت أكثر من 85 هدفا في 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المسلحة التي يدعمها".

وهي، بحسب كيربي، 3 منشآت موجودة في العراق، و4 في سوريا.

وأشار إلى أن العملية استمرت نحو 30 دقيقة، وتم استخدام طائرات أمريكية وأكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".

وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية لضمان إنهاء الهجمات على قواتها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كيربي في تصريح صحافي: "سيتم اتخاذ إجراءات جوابية إضافية في الأيام المقبلة ... وقد رأينا اليوم المجموعة الأولى من إجراءات الرد. وهذه ليست المجموعة الأخيرة من إجراءات الرد التي سترونها".

المصدر: تاس