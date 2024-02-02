كاميرون يؤكد أنه أثار مسألة الدولة الفلسطينية مع نتنياهو

أكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى لبنان، أنه سيأتي يوم يعترفون فيه بدولة فلسطين.

وفي مقابلة مع قناة "LBCI"، قال ديفديد كاميرون: "لقد سمعنا ما قاله نتنياهو، وهو لم يستبعد بشكل شامل حل الدولتين.. رسالتي له كانت البدء بالحديث عن الأمور التي يمكن أن تكون عليها الدولة الفلسطينية، بدلا من الأمور التي لا يمكن أن تكون، وهذا هو ما يجب أن نعمل من أجله..أنا دائما متفائل وأعتقد أنه يجب علينا أن نحاول تحقيق هذه الأمور".

وأضاف كاميرون: "كما قلت، فإن دولا مثل بريطانيا، وكجزء من سياستنا، كانت دائما مؤيدة لحل الدولتين، نقول إنه سيأتي يوم سنعترف فيه بتلك الدولة، بما في ذلك بالأمم المتحدة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك في بداية العملية..يجب أن تنطلق العملية. ولكن يجب أن لا تكون في نهايتها".

وكان كاميرون قد صرح أن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول حل الدولتين.

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ119 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ومحاولات دولية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

المصدر: LBCI" + RT"