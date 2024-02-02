 
مباشر
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية تعلن مهاجمة 85 موقعا في العراق وسوريا تابعا للحرس الثوري الإيراني

كاميرون يؤكد أنه أثار مسألة الدولة الفلسطينية مع نتنياهو

أخبار العالم العربي

كاميرون يؤكد أنه أثار مسألة الدولة الفلسطينية مع نتنياهو
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwl2

أكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى لبنان، أنه سيأتي يوم يعترفون فيه بدولة فلسطين.

وفي مقابلة مع قناة "LBCI"، قال ديفديد كاميرون: "لقد سمعنا ما قاله نتنياهو، وهو لم يستبعد بشكل شامل حل الدولتين.. رسالتي له كانت البدء بالحديث عن الأمور التي يمكن أن تكون عليها الدولة الفلسطينية، بدلا من الأمور التي لا يمكن أن تكون، وهذا هو ما يجب أن نعمل من أجله..أنا دائما متفائل وأعتقد أنه يجب علينا أن نحاول تحقيق هذه الأمور".

وأضاف كاميرون: "كما قلت، فإن دولا مثل بريطانيا، وكجزء من سياستنا، كانت دائما مؤيدة لحل الدولتين، نقول إنه سيأتي يوم سنعترف فيه بتلك الدولة، بما في ذلك بالأمم المتحدة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك في بداية العملية..يجب أن تنطلق العملية. ولكن يجب أن لا تكون في نهايتها".

وكان كاميرون قد صرح أن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول حل الدولتين.

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ119 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ومحاولات دولية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

المصدر: LBCI" + RT"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا