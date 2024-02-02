"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود إسرائيليين شمالي غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من استهدافها لبرج مراقبة وتجمعات لجنود إسرائيليين خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة، شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود العدو خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة شرق جباليا شمالي قطاع غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم الجمعة أنه "في عملية مشتركة مع كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، قصفت موقع "فجة" العسكري بصواريخ 107".

وأضافت "السرايا": "قصفنا بقذائف الهاون - النظامي العيار الـ60 - تجمعا لجنود وآليات العدو في محور التقدم غربي خان يونس".

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27131 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود له في الاشتباكات بقطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع 224 جنديا، وإجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر 561، وفقا للمكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي.

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ119 في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ومحاولات دولية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

المصدر: RT