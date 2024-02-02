كيف يستعد "حزب الله" لـ"اليوم التالي" في حال وقف حرب غزة؟ وماذا دار في لقاء جهاز المخابرات الألماني؟

علق نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، على كيفية استعداد الحزب لـ"اليوم التالي" في حال توقف حرب غزة.

رد نعيم قاسم في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" على سؤال: "كيف تستعدون لـ"اليوم التالي" لبنانياً" في حال توقف العدوان على غزة؟ فقال:

"زارنا موفدون كثر وهولوا، مباشرة وبشكل غير مباشر، بأن إسرائيل قد توسع اعتداءاتها على لبنان إذا لم يحسم موضوع عودة مستوطني الشمال في ظل استمرار العدوان على غزة..جوابنا، في السر والعلن، كان واضحا: "أوقفوا الحرب في غزة تتوقف تلقائيا هنا، لأن جبهة لبنان انطلقت لمساندة غزة كعنوان رئيس".. مع وقف العدوان، لا تعود هناك حاجة إلى هذا الشكل من المساندة العسكرية. لذلك، لا نناقش مع أحد في خطوات الوصول الى وقف إطلاق النار في غزة لأن هذا شأن فلسطيني بحت، لسنا جزءا منه، أما هنا، فلا يوجد ما يتطلب أن نناقش مع أحد وضع جنوب لبنان بعد وقف العدوان. موضوع الجنوب له آلياته وما يمكن أن ينجم عنه من مواقف وخطوات لن نستبقها أو نتوقعها".



وعن استقبال الحزب لوفد من جهاز المخابرات الألماني أخيرا، أوضح قاسم قائلا: "نعم، حصل لقاء مع وفد برئاسة نائب رئيس المخابرات الألماني، وكانت جولة نقاش أبدى فيها كل طرف رؤيته للتطورات المرتبطة بالعدوان على غزة وانعكاسه على لبنان. واقتصر اللقاء على تبادل الآراء".

واليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة.‏

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي وانتشار للجنود بمحيطه في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: "الأخبار" + RT