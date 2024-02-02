شركة "CMA-CGM" الفرنسية تقرر مجددا تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر

قررت شركة "CMA-CGM" الفرنسية للنقل البحري الجمعة وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، نتيجة تأزم الوضع الأمني، واستهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل.

اتخذ القرار صباح الجمعة، وسوف يستمر حتى إشعار آخر، لتجنب المخاطر، مع متابعة الوضع "من ساعة إلى أخرى".

وفي سياق الحرب في غزة، كثفت حركة أنصار الله (الحوثيون) الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، هجماتهم منذ نوفمبر ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، التي تشن حربا دموية على القطاع، وتفرض حصارا على المدنيين.

وأسوة بالعديد من شركات الشحن البحري الأخرى، أوقفت شركة "CMA-CGM" العبور في البحر الأحمر في 16 ديسمبر، واستأنفته في 27 ديسمبر.

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وبخلاف آخرين، واصلت الشركة العبور في البحر الأحمر طوال يناير على الرغم من وقوع هجمات عديدة في المنطقة.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة خلال عام واحد، على خلفية هجمات أنصار الله (الحوثيين) اليمنيين على السفن التي تتعامل مع إسرائيل.

ويطالب أنصار الله برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ويشمل حرمان أهالي غزة من المدنيين من الماء والغذاء والوقود والدواء وغيرها من مقومات الحياة.

وتعوق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12 بالمئة من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لنحو أسبوع.

المصدر: AFP