"حزب الله" يستهدف موقع ‏رويسات العلم وانتشارا لجنود إسرائيليين بمحيطه ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من عصر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان) موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏

وأضاف في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد استهداف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏موقع رويسات العلم، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من عصر اليوم الجمعة باستهداف انتشارٍ لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية، ‌‏وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

هذا وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701 وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان جواً وبراً وبحراً.

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT