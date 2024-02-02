هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: نشاط مكثف لطائرات مسيرة قرب السواحل اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، إنها على علم بالنشاط المكثف لطائرات مسيرة في نطاق 30 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة إرشادية أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على استهداف سفن تجارية.

هذا وقد أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الأسابيع ألأخيرة عن استهدافها لعدد من السفن التجارية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات