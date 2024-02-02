التلفزيون السوري: انفجارات داخل قاعدة أمريكية في "كونيكو" إثر هجوم صاروخي استهدفها قبل قليل..(فيديو)

أفاد التلفزيون السوري نقلا عن شهود عيان في دير الزور باندلاع النيران داخل قاعدة أمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شمال شرق المدينة إثر هجوم صاروخي استهدفها قبل قليل.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا، وشاركت في العملية طائرات بينها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

هذا وقد أفاد التلفزيون السوري فجر اليوم السبت، بمقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى جراء هجمات شنتها الطائرات الأمريكية على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

المصدر: RT + التلفزيون السوري