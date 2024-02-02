مسؤولون أمريكيون وأوروبيون يعارضون دعم حكوماتهم لإسرائيل

أعرب أكثر من 800 مسؤول في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في رسالة مفتوحة عن عدم موافقتهم على دعم سلطاتهم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وجاء في نص الرسالة التي حملت عنوان "بيان من موظفي الخدمة المدنية عبر الأطلسي بشأن غزة"، ونشرت نصها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة: "إن السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف سلطتها الأخلاقية وتقوض قدرتها على تعزيز الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على المستوى العالمي.. إننا ندعو حكوماتنا ومؤسساتنا إلى التوقف عن الادعاء أمام الجمهور بأن هناك منطقا استراتيجيا ومبررا وراء العملية الإسرائيلية، وأن من مصلحة بلداننا دعمها".

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وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين ينظمون هذه الجهود أو يدعمونها أن "هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤولون من الولايات المتحدة وأوروبا حكوماتهم علانية بشكل مشترك بشأن الحرب".

وقال أحد المنظمين للصحيفة، وهو مسؤول عمِل لأكثر من 20 عاما في وزارة الخارجية الأمريكية، إن أسماء الموقعين لم تذكر في الوثيقة خوفا من الاضطهاد.

وذكرت الصحيفة نقلا عن المنظمين أن ما يقرب من 80 موقعا على الرسالة يمثلون الإدارات الأمريكية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المؤسسات الجماعية للاتحاد الأوروبي هي الهيئات الأكثر تمثيلا بين الموقعين على الرسالة، تليها وكالات هولندا والولايات المتحدة، كما تم التوقيع على الرسالة أيضا من قبل مسؤولين من بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا.

وها قد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ119 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: تاس+RT