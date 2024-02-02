هنية: مقترح وقف النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وصفقة تبادل متكاملة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن مقترح وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة تبادل متكاملة.

وقالت حركة "حماس" في بيان اليوم، إن هنية ناقش خلال اتصال اليوم الجمعة مع الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، "التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى".

وكما تم "التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أن دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة"، وأكد هنية والنخالة على أن "فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته".

واعتبر هنية والنخالة أن "صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال".

المصدر: RT