الأمم المتحدة تؤكد أن 30% من المباني في قطاع غزة دمرها الجيش الإسرائيلي

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز تابع للأمم المتحدة أن 30% من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.

وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إن "69147 مبنى تضرر إجمالا، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي المباني في قطاع غزة".

وأضاف المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.

واستعان المركز بصور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة من 6 إلى 7 من يناير، وقارنها بست مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل الهجوم الإسرائيلي.

وذكر المركز أن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق.

وتعرض 10280 مبنى لأضرار في غزة و11894 في خان يونس، مقارنة بالتحليل السابق الي أجراه المركز استنادا إلى صور ملتقطة في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر التحليل أيضا تضرر نحو 93800 وحدة سكنية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27131 قتيلا منذ بدء الحملة العسكرية على قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات