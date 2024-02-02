مسؤول كبير في "حماس": الحركة سترد قريبا جدا على اقتراح يتضمن هدنة طويلة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول كبير في حركة "حماس" اليوم الجمعة، بأن الحركة سترد "قريبا جدا" على اقتراح يتضمن فترات وقف طويل للقتال في غزة وتبادل مرحلي للأسرى.

وقالت الخارجية القطرية مساء اليوم الخميس إن حركة "حماس" تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في غزة بإيجابية، في حين ذكر مصدر سياسي أن تل أبيب "لم تتلق تحديثا رسميا من قطر".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قائلا: "حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية وننتظر ردهم".

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان مساء الخميس أيضا، أنه "حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة، وأضاف حمدان أنه "ما زلنا في البدايات ولا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق".

كما تناقلت وسائل إعلام تصريحا لـ"مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية" قال فيه أنه "لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الجمعة، أن مقترح وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة تبادل متكاملة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحرب الإسرائيلية تهدد بالامتداد إلى الدول المجاورة على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها كبار المسؤولين في جميع أنحاء العالم لتهدئة التوترات الإقليمية.

المصدر: RT + AP