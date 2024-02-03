"أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب"..حركة "أمل" تنعي اثنين من مقاتليها

نعت حركة "أمل" اللبنانية ليل يوم الجمعة، اثنين من مقاتليها، قضيا جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وفي بيان لها، قالت حركة "أمل": "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد (شمران) مواليد بليدا والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي) مواليد بليدا"، اللذين "استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وأضاف البيان: "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيدين وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

في حين أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الجمعة أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

المصدر: RT