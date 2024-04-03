آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /03.04.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xa5i
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- الخبراء الروس يعملون على صنع طائرة مسيرة اعتراضية فائقة السرعة
- لماذا تحل صواريخ Х-101 "جو- أرض" الروسية محل صواريخ كاليبر" بحر–أرض"؟
- مسؤولون: إدارة بايدن مستعدة لرفع القيود عن صادرات الغاز المسال مقابل المساعدات لأوكرانيا
- الولايات المتحدة تستبعد نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو
- بلينكن: إرسال القوات إلى أوكرانيا سيقرب النزاع المباشر مع روسيا
- مدفيديف يعد القيادة الأوكرانية بمصير "بانديرا" إذا ثبت تورطها في هجوم "كروكوس" الإرهابي