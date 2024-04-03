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إصابة مواطني 9 دول بهجوم المسيّرات على سكن طلابي في تتارستان الروسية

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إصابة مواطني 9 دول بهجوم المسيّرات على سكن طلابي في تتارستان الروسية
Sputnik
أرشيف
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أعلن مكتب رئيس جمهورية تتارستان الروسية إصابة مواطني 9 دول في هجوم المسيّرات على سكن طلاب كلية "ألابوغا بوليتيخ" الهندسية في مدينة يلابوغا الصناعية بالجمهورية أمس الثلاثاء.

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وقال المكتب: "أصيب 14 شخصا بجروح بينهم مواطنو روسيا وقرغيزستان وسريلانكا وزيمبابوي ورواندا والكونغو وكينيا ونيجيريا وجنوب السودان".

وذكر أن 6 مصابين لا يزالون في المستشفى حتى الآن.

وصباح أمس الثلاثاء أعلنت سلطات تتارستان عن تعرض عدة مصانع في مدينتي يلابوغا ونيجني كامسك الصناعيتين لهجوم بطائرات مسيّرة.

وفي يلابوغا أسفر الهجوم عن تضرّر سكن طلابي تابع لكلية الهندسة وإصابة عدد من الطلاب.

المصدر: نوفوستي

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