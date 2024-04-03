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روسيا تنجح في إعادة توجيه صادراتها من الذهب الأسود وتحبط العقوبات

مال وأعمال

روسيا تنجح في إعادة توجيه صادراتها من الذهب الأسود وتحبط العقوبات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا نجحت في إعادة توجيه جميع صادراتها من النفط إلى أسواق جديدة، بعد أن واجهت صادراتها شتى أشكال العراقيل في إطار العقوبات الغربية.

وكتب نوفاك في مقال نشرته مجلة "سياسة الطاقة" الروسية، أن أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استوعبت 80% من إجمالي صادرات النفط و35% من صادرات المشتقات النفطية الروسية.

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ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في صناعة النفط الروسية ارتفع العام الماضي إلى 2.7 تريليون روبل من 2.2 تريليون عام 2020.

وعن مكاسب روسيا من مشاركتها في اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج منذ عام 2016، قال نوفاك إن "الأثر التراكمي للميزانية الروسية من اتفاق "أوبك+" بلغ 30 تريليون روبل على شكل عائدات إضافية".

ومنذ عام 2022 فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا شملت قيودا على صادرات النفط، لكن الواقع أثبت فشل هذه العقوبات التي أدت خلافا لتوقعات الغرب إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي الذي تفوق على اقتصادي بريطانيا وألمانيا اللتين قادتا عقوبات أوروبا ضد روسيا.

المصدر: برايم

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