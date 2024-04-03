النيابة العامة الروسية ترسل طلبات للولايات المتحدة وألمانيا للتحقيق في هجمات "السيل الشمالي"

أعلنت النيابة العامة الروسية، أنها أرسلت طلبات إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص للتحقيق في الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وجاء في بيان: "بناء على نتائج دراسة المواد المقدمة (بخصوص تفجيرات السيل الشمالي، تم إرسالها مع الطلبات المناسبة إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص".

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وأضاف البيان: "على أمل ينظر الزملاء من هذه الدول في هذه المقترحات بحسن نية وأن يفيوا بالالتزامات التي تفرضها عليهم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل في عام 1999. 1997 لإجراء تحقيق في المعلومات المقدمة والمساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات، وكذلك لضمان حتمية العقوبة على الأعمال الإجرامية واستبعاد مبرراتها لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب المماثلة".

وطالب نواب مجلس الدوما، النيابة العامة، بالتحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل من الخارج في تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وتعرض خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي 1 و2" للتفجير، في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أنه عمل تخريبي مدبر.كما فتح مكتب المدعي العام في روسيا تحقيقا يتعلق بعمل إرهابي دولي.

المصدر: نوفوستي