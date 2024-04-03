مستشار سابق في البنتاغون: القوات الروسية ستصل إلى غرب أوكرانيا إذا لم تبدأ أوروبا بالمفاوضات

حذر المستشار السابق للبنتاغون الكولونيل دوغلاس ماكغريغور من أن الجيش الروسي سيصل إلى غرب أوكرانيا إذا لم تقدم الدول الأوروبية على المفاوضات مع روسيا.

وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة يوتيوب دانييل ديفيس،"سينتهي كل شيء عندما تصبح أن أوديسا وخاركوف ومعظم شرق أوكرانيا تحت السيطرة الروسية. عندها سيثار التساؤل مفاده هل سيكون هنالك من ستتفاوض روسيا معه.. وفي حال بقي الغرب على حاله (ولم يبدأ التفاوض) فعندها لن يكون أمام الروس خيار سوى التوجه نحو الغرب".

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ولفت ماكغريغور إلى أن الدول الأعضاء في الناتو بدأت تتحدث بشكل متزايد عن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، حيث باتت تدرك الانهيار الحتمي للقوات الأوكرانية، منوها بمصير مميت في حال قاموا بذلك "يبدو أنهم لا يفهمون (الأوروبيون) أنه بمجرد عبورهم الحدود الأوكرانية، سيتم مهاجمتهم. يمكن للروس رؤيتهم واستهدافهم وتدميرهم".

وقد أعربت روسيا مرارا وتكرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.

المصدر: نوفوستي