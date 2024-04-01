رجحت صحيفة "Foreign Affairs" الأمريكية استمرار الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تمتلك زمام المبادرة على الجبهة، والمساعدات لكييف لا تزال عالقة في الكونغرس.

ونشر أستاذ العلوم السياسية بجامعة "كاليفورنيا" في سان دييغو برانيسلاف سلانشيف، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة "روتشستر" هاين غومانس مقالا في الصحيفة جاء فيه: "الخيار الأكثر ترجيحا، هو استمرار الأعمال العسكرية... القوات الروسية تمتلك الآن زمام المبادرة في ساحة المعركة... وفي المقابل لا تزال المساعدات المطلوبة لأوكرانيا عالقة في الكونغرس (الولايات المتحدة)، ووحدة الغرب مهتزة".

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وأشار كاتبو المقال إلى أن "روسيا قد تبسط سيطرتها على عدد من المناطق الأخرى خلال الصراع"، وأن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أصبح الآن غير مرجح، "فلا موسكو ولا كييف مستعدتان حاليا لقبول مطالب الطرف الآخر".

جدير بالذكر، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل هذا الغرب رفض كييف المستمر الدخول في حوار.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.

المصدر: "نوفوستي"