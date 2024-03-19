البنتاغون: نلاحظ سلسلة من تقدم القوات الروسية على الجبهة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن السلطات الأمريكية ترصد التقدم التدريجي للقوات الروسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كييف تؤكد لواشنطن أنها قادرة على الصمود على خط المواجهة.

وأضاف وزير الدفاع خلال مؤتمر صحفي في قاعدة "رامشتاين" العسكرية بألمانيا عقب نتائج الاجتماع الدوري لقادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: "في ما يتعلق بالاختراق الروسي المحتمل، فإننا نرى سلسلة من التقدم التدريجي في ساحة المعركة من جانب الروس".

وفي حديثه عن المسؤولين الأوكرانيين الذين يتواصل معهم الجانب الأمريكي، أشار أوستن إلى أنهم "واثقون من قدرتهم على الدفاع عن الأراضي ذات السيادة والصمود على خط المواجهة".

وفي وقت سابق أعرب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، عن أمله بتوفير ما يكفي من قذائف المدفعية للقوات الأوكرانية في أبريل القادم ليتمكنوا من الصمود على الجبهة، معترفا بالوضع الصعب الذي يواجههم.

المصدر: تاس