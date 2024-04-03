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مفوضة حقوق الطفل الروسية: اعتداء "كروكوس" أدى إلى مقتل 7 أطفال وإصابة 5 آخرين حالة 2 منهم خطرة

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مفوضة حقوق الطفل الروسية: اعتداء
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أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أن 6 أطفال قتلوا في هجوم "كروكوس" الإرهابي وأن 5 آخرين أصيبوا ويخضعون للعلاج، حالة 2 منهم خطرة.

ولفتت في تصريحات صحفية إلى أنها تتابع حالة الأطفال المصابين وتزورهم باستمرار وتتواصل مع أطباء المستشفى لمتابعة حالتهم.

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وأضافت: "يتم تزويد الأطفال بكل ما يحتاجونه، ويتلقون كافة أشكال الرعاية والعناية الطبية. نأمل لهم في الشفاء العاجل"، مشيرة إلى حالة نفسية صعبة يعانيها الأطفال المصابون والناجون في الوقت الحالي.

وأدى هجوم "كروكوس" الإرهابي في 22 مارس الماضي إلى مقتل 145 شخصا، وإصابة أكثر من 551 شخصا.

المصدر: نوفوستي

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