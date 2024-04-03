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انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ 2007

مال وأعمال

انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ 2007
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفض الدين الخارجي الروسي بنحو الخمس العام الماضي مسجلا أدنى مستوى له منذ 2007 وأحد أفضل مؤشرات حجم الدين عالميا، حسب البنك المركزي الروسي في تقريره السنوي.

وأفاد المركزي الروسي بأن الدين الخارجي بلغ حتى مطلع يناير الماضي 316.8 مليار دولار، حيث تراجع بواقع 68.2 مليار دولار أو بنسبة 17.7% على مدار العام الماضي.

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وبناء على البيانات فإن المبلغ المستحق على المركزي الروسي والبنوك الأخرى في روسيا لم يتغير خلال العام 2023 وبقي عند 94.7 مليار دولار، في حين تراجع الدين الحكومي بنسبة 29% من 46.1 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار.

وحسب التقرير فإن قطاعات الاقتصاد باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6% إلى 189.4 مليار دولار.

وبلغ الدين الخارجي الروسي مستوى تاريخيا تجاوز 700 مليار دولار عام 2014، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007.

والدين الخارجي جزء من الدين الكلي للبلاد، وهو حجم الأموال التي تقترضها الدولة والشركات الخاصة من المقرضين الخارجيين.

المصدر: وكالات روسية

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