مجلس الاتحاد يدعو الأمم المتحدة إلى إدانة محاولات الغرب التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية

دعا مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماع عقد اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وبرلمانات العالم إلى إدانة محاولات دول الغرب الجماعي التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وجاء في وثيقة تبناها المجلس اليوم: "يدعو مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية الأمم المتحدة والمنظمات البرلمانية الدولية وبرلمانات الدول الأجنبية إلى إدانة تصرفات دول الغرب الجماعي التي تنسقها واشنطن للتدخل في الإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، بغرض عرقلة حرية تعبير المواطنين الروس، فضلا عن تشجيع الإرهاب والتطرف من أجل زعزعة استقرار الوضع في روسيا خلال الحملة الانتخابية".

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وأشار أعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى أن المجلس "يدين بشدة" محاولات التدخل الخارجي في التحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، ويرحبون بموقف دول الأغلبية العالمية، التي رفضت دعم البيان الذي أطلقته الولايات المتحدة وأتباعها والذي يدين تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونؤكد الوثيقة أيضا على أن الإجراءات الرامية إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية في روسيا "اتخذها أيضا نظام كييف، بتحريض من القيمين في (الناتو)".

ووفقا لوثيقة "أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على مراكز الاقتراع في المناطق الحدودية الروسية، واستخدمت بشكل نشط الطائرات المسيرة التي تحمل متفجرات ضد أهداف مدنية في الكيانات الروسية خلال الانتخابات، ونفذت محاولات اختراق مسلح في منطقتي كورسك وبيلغورود، تم صدها بشدة. ونتيجة لهذه الأعمال الإجرامية، قتل مدنيون من بينهم أطفال".

وقد جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15-17 مارس الماضي، وأسفرت عن حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 87.28% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي