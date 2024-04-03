ملياردير أمريكي: الغرب يريد لأوكرانيا "حربا أبدية"

اعتبر الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس أن استمرار تدفق الأسلحة الغربية على أوكرانيا، يعني أن الغرب يريد لها "حربا أبدية".

Weapons for Ukraine are being “Trump-proofed,” meaning that they will continue even if the next President wants them to stop. The goal is a new Forever War. pic.twitter.com/T7HPZMMfKx — David Sacks (@DavidSacks) April 2, 2024

إقرأ المزيد

وكتب على موقع X أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا سيستمر حتى لو أراد الرئيس القادم وقفه... الهدف هو حرب جديدة إلى الأبد.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت مقالا عن خطط لنقل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تدريجيا إلى سيطرة "الناتو" ما يضمن تدفق الأسلحة إلى كييف حتى في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية المتوقعة.

المصدر: X