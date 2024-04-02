مسؤولون: إدارة بايدن مستعدة لرفع القيود عن صادرات الغاز المسال مقابل المساعدات لأوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منفتحة على رفع القيود عن صادرات الغاز المسال مقابل موافقة الكونغرس على المساعدات لأوكرانيا.

وأشار مسؤولان رفيعا المستوى في الإدارة الأمريكية في حديث لـ "رويترز" إلى أن مثل هذه الخطوة قد تكون مقبولة بالنسبة لإدارة بايدن، لأن ذلك لن يؤثر على الصادرات الأمريكية من الغاز المسال في المستقبل القريب.

ولم يعلق البيت الأبيض رسميا على هذا الأمر، حيث اكتفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بالقول إن هذه الفكرة "افتراضية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في يناير الماضي عن تعليق إصدار السلطات الأمريكية رخصاً جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال نظرا للمخاوف البيئية وفي إطار جهودها لمنع التغير المناخي.

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وانتقد الجمهوريون هذا القرار بشدة، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أنه يعزز مواقع روسيا في سوق الغاز ويزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز" يوم الأحد الماضي، ألمح جونسون إلى إمكانية موافقة الجمهوريين على التشريع حول تخصيص الأموال لمساعدة أوكرانيا في حال رفع القيود المفروضة على إصدار تراخيص التصدير الجديدة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في العام الماضي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة حجم صادراتها حتى نهاية العقد الحالي، وذلك في إطار المشاريع المرخص لها حتى الآن، دون احتساب ما قد يتم تصديره بموجب التراخيص الجديدة المحتملة.

المصدر: رويترز