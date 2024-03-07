زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي: بايدن قدم لبوتين هدية سيقطف ثمارها ترامب

أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليز لشبكة "فوكس بيزنس" أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية يصب في مصلحة روسيا.

وقال سكاليز إن "بايدن أوقف تصدير الغاز الطبيعي، وهذه هدية لفلاديمير بوتين من جو بايدن. لماذا يحتاج إلى هذا؟ إنه يتسبب بالضرر لأمريكا".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي من خلال أفعاله يزيد من تكلفة المعيشة للعائلات العادية التي سئمت بالفعل من ذلك.

وأضاف أنه نتيجة لذلك يكتسب ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب الشعبية.

وشدد على أن ترامب اتبع سياسات طاقة ناجحة، ولكن عندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض ألغاها.

ويشار إلى أنه في وقت سابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي. وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من المعسكر الجمهوري.

وفي هذا السياق، وصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون ذلك بـ"الأمر المشين"، لأن بايدن، على حد تعبيره، "يقوي روسيا" ويدفع أوروبا إلى الاعتماد عليها.

المصدر: نوفوستي