بالأرقام.. الاتحاد الأوروبي مدمن على الغاز الروسي رغم جهود حظره

يواصل الاتحاد الأوروبي شراء كميات كبيرة من الغاز الروسي المسال على الرغم من تهديده المتكرر بحظر استيراده.

وزادت فرنسا مشترياتها بنسبة 20% في شهر يناير فقط، إلى 293 مليون يورو، وهو رقم قياسي في آخر 14 شهرا.

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وحسب تحليل أجرته وكالة "نوفوستي" لبيانات "يوروستات" احتلت إسبانيا المركز الثاني بعد فرنسا حيث أنفقت 274 مليون يورو على الغاز الروسي لهذا العام.

وأشارت البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد الغاز من روسيا مقابل 684.3 مليون يورو.

وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون إن المفوضية الأوروبية تعتزم حظر استيراد الغاز الروسي تدريجيا اعتبارا من أبريل.

وأشار الخبير الاقتصادي سيرغي كوفمان إلى أن أوروبا لن تتمكن من التخلي عن كميات كبيرة من الغاز الروسي فورا، لكن قد يبدأ انخفاض حاد في الواردات في النصف الثاني من عام 2025.

المصدر: نوفوستي