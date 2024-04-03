الدفاع الروسية تعلن القضاء على 915 عسكريا وإسقاط 164 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 915 عسكريا وإسقاط 164 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وصدت 10 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 390 عسكريا وآليات ومدرعات ومدافع غربية.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 305 عسكريين ومدرعات ودبابة "أبرامز" أمريكية وآليات ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وصدت هجوما واحدا وتم القضاء على 155 عسكريا وتدمير معدات للعدو ومدافع غربية.

على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 35 فردا ومعدات وآليات.

دمرت قواتنا ورشا لتصنيع الطائرات المسيرة ومستودع أسلحة.

أسقطت دفاعاتنا قنبلتين جويتين JDAM أمريكيتين.

إسقاط 164 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية