أفادت صحيفة "الغارديان" نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات الأوكرانية بتخطيط كييف لمهاجمة جسر القرم مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي الاستخبارات قوله: "سنفعل ذلك في النصف الأول من العام 2024"، مرجحة تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات مسيرة.

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وأضاف المسؤول أن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف "لديه معظم الوسائل لتحقيق هذا الهدف".

وكتبت الصحيفة أن هناك شكوكا جدية حول ما إذا كانت الاستخبارات الأوكرانية قادرة على تدمير جسر القرم المحمي جيدا.

وكانت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان قد كشفت في مارس الماضي عن تسجيلات صوتية لضباط ألمان رفيعي المستوى، بحثوا فيها سبل قصف جسر القرم وبقاء ألمانيا بعيدة عن الشبهة.

المصدر: نوفوستي