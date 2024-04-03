باتروشيف: ادعاءات تفجير كييف "السيل الشمالي" مضللة وموجهة للسّذج

وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول وقوف أوكرانيا وراء تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، بأنها مضللة وموجهة لغير المطلعين.

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وقال باتروشيف خلال الاجتماع السنوي التاسع لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا اليوم الأربعاء: "أود أن أذكّر بالعمل التخريبي ضد خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 1 و2" في سبتمبر 2022. زعمت حينها وسائل إعلام غربية ومسؤولون غربيون أن الأوكرانيين هم الذين نظموا هذه التفجيرات، وأنهم اقتربوا من أنابيب الغاز على متن يخت. تم نشر هذه المعلومات المضللة منهم، متوقعين أن يتقبلها المواطنون الغربيون العاديون".

وأضاف: "الأجهزة الاستخبارية هي وحدها التي يمكنها تنفيذ هذه العملية، وكما تعلمون لدى الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه القدرات".

المصدر: "سبوتنيك"