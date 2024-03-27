النيابة العامة الروسية قد تستخدم التعاون الدولي للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي"

أفادت النيابة العامة الروسية بأنها ستنظر بإمكانية استخدام التعاون القانوني الدولي بعد تأكيد الدوما أن آثار تفجيرات "السيل الشمالي" تؤدي إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للنيابة العامة: "توجه نواب مجلس الدوما وشخصيات اجتماعية عامة إلى النيابة العامة بطلب مشترك للتحقيق في وقائع تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك العمل الإرهابي الدولي - تفجير خطي أنابيب نقل (السيل الشمالي)، والذي تؤدي آثاره إلى أشخاص ومؤسسات موجودة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص".

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وأضاف البيان أنه "سيتم دراسة المواد بعناية، ومن ثم سيتم النظر في مسألة استخدام آليات التعاون القانوني الدولي في هذه القضية".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.

وطالبت السلطات الروسية مرات عديدة، بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأكدت أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي